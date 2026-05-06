أفريكسيم بنك: قدمنا 225 مليار دولار لاقتصادات إفريقيا في 10 سنوات

قال هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إن البنك ضخّ أكثر من 170 مليار دولار في اقتصادات القارة خلال العقد الماضي، إلى جانب حشد نحو 55 مليار دولار إضافية من الأسواق العالمية، لدعم التجارة وتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الصناعية.

ودعا المعايرجي إلى تعزيز الشراكات العالمية لدعم التحول الصناعي في إفريقيا وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال مشاركته في "ندوة معهد ليل العالمية للقيمة العامة 2026" التي عُقدت في مدينة أكسفورد، حيث خاطب نخبة من قادة مؤسسات التمويل التنموي ووكالات ائتمان الصادرات.

وأكد المعايرجي الحاجة الملحّة لخفض تعرض الاقتصادات الإفريقية للصدمات الخارجية، مشدداً على أهمية تسريع وتيرة التصنيع، وتعزيز القيمة المضافة للموارد، وتوسيع نطاق التجارة البينية الإفريقية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

واستعرض في هذا السياق برنامج البنك للاستجابة لأزمة الخليج بقيمة 10 مليارات دولار، والذي يهدف إلى مساعدة دول إفريقيا والكاريبي في الحفاظ على تدفقات الواردات الحيوية ومواجهة الاضطرابات العالمية الراهنة.

وسلط المعايرجي الضوء على عدد من النماذج العملية التي تعكس التحول الجاري في القارة، من مشروعات التكرير في نيجيريا، إلى صناعة المنسوجات في بنين، مروراً بمعالجة الأخشاب في الغابون، بما يعكس توجهاً متزايداً نحو التصنيع بدلاً من تصدير المواد الخام.

واختتم المعايرجي بالتأكيد على أن مستقبل التحول الاقتصادي في إفريقيا سيعتمد على كفاءة التنفيذ، وتوجيه الاستثمارات الاستراتيجية، وبناء شراكات قادرة على تحقيق تأثير واسع ومستدام.