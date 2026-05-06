أحمد موسى: الرئيسان السيسي وماكرون يشهدان افتتاح جامعة سنجور الدولية للتنمية.. السبت

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشهدان افتتاج جامعة سنجور الدولية للتنمية في برج العرب يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن الزعيمان سيلقيان كلمة بعد الافتتاح.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك تعاونا استراتيجيا بين مصر وفرنسا في المجالات كافة، مؤكدا أن الشعب الفرنسي شعب صديق.

ولفت مقدم برنامج “على مسئوليتي”، إلى أن هناك تعاونا آخر بين مصر وفرنسا على المستوى العسكري، وهو ما ظهر في وجود حاملة الطائرات “الميسترال” والمقاتلة “الرافال” في مصر.