إلهام أبو الفتح
محافظات

تعزيز التعاون مع مؤسسة حياة كريمة لدعم التنمية المستدامة والاستثمار في الإنسان بأسوان

محمد عبد الفتاح

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بفريق عمل مؤسسة حياة كريمة برئاسة الدكتورة آية جابر ، وبحضور الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون وتكثيف الجهود داخل القرى بمختلف المدن والمراكز.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى وفي إطار تنفيذ مخرجات استراتيجية العمل الأهلي، بالإضافة إلى المبادرات التنموية والمجتمعية “أسوان بشبابها أجمل”. 

وخلال اللقاء، أكد المحافظ على أهمية استكمال الجهود لتنفيذ تجربة اختيار نموذج قرية مستدامة بقرية فارس بكوم أمبو، لكونها قرية صديقة للبيئة، مع تنفيذ مشروعات رائدة زراعية وبيئية تدعم التحول نحو التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء استعراض خطة العمل الحالية، حيث وجه المحافظ بأن ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

النمذجة الاجتماعية Social profile : تفعيل أطر التواصل وبناء العلاقات والشراكات، والتسويق للهوية الأسوانية من خلال أنشطة مبتكرة وغير تقليدية.

تنشيط السياحة: استكشاف المقومات السياحية والأثرية مثل منطقة جبل السلسلة بكوم أمبو، وغيرها من المواقع التى تسهم فى جذب الحركة السياحية وإطالة مدة إقامة السائح ، لتكون أكثر من يوم للإستمتاع بالمقومات الطبيعية والفريدة لأسوان .

تمكين الشباب 

تمكين الشباب: الإستفادة من طاقات وخبرات 495 متطوعًا من أبناء أسوان بمؤسسة حياة كريمة، ضمن فعاليات مبادرة "أسوان بشبابها أجمل".

تُجسد هذه الجهود لتكون ترجمة عملية لمحاور إستراتيجية العمل الأهلي بالمحافظة، حيث تسهم في:

قطاع التنمية العمرانية والتنمية الحضرية والبنية الأساسية: من خلال تحسين المظهر الحضاري وتجميل الشوارع والمناطق العامة ورفع كفاءة المشهد البصري داخل الأحياء.

قطاع تنمية الاقتصاد والمجتمع المحلي: عبر تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتنمية مهارات الشباب، بما يدعم فرص التشغيل والمشاركة الاقتصادية الفعالة.

قطاع البيئة والتكيف المناخي والتنمية الخضراء: من خلال نشر الوعي البيئي، والمساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة المحلية وزيادة المساحات الخضراء.

قطاع التنمية السكانية والاجتماعية والصحية والرعاية المتكاملة: عبر دعم التماسك المجتمعي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والصحية داخل المجتمع.

بناء الإنسان والتمكين المجتمعى

ويأتى ذلك بالتوازى مع التركيز على بناء الإنسان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال تعزيز قيم الولاء والإنتماء، ورفع الوعى بالسلوكيات الإيجابية، إلى جانب محو الأمية الرقمية للسيدات، وتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة، وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة لدعم قدرات المواطنين.

ويؤكد هذا اللقاء على تبنى نهج تنموى متكامل يرتكز على الإنسان، ويعزز من الشراكات المجتمعية، مع توظيف الموارد المحلية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة داخل القرى والمجتمعات الأسوانية.

