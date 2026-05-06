القبض على المتهم بسرقة سيارة سيدة من ميدان رمسيس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات من سرقة السيارة الخاصة بها، بعد شرائها بيوم، وذلك خلال توقفها في ميدان رمسيس بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 3 مايو الجاري، تبلغ لقسم شرطة الأزبكية من (شقيق القائمة على النشر - مقيم بالغربية)، باكتشافه سرقة السيارة خاصته “ميكروباص”؛ حال ركنها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، وتقنين الإجراءات؛ أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (السيارة "الميكروباص") المشار إليها، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع".

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.