بسمة وهبة: سعادة بيتك ونجاح زوجتك مسؤوليتك

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الرجل يتحمل المسؤولية الأولى عن استقرار بيته وسعادة زوجته، مشيرة إلى أن الزوجة غالبًا ما تكون انعكاسًا مباشرًا لطريقة معاملة زوجها لها.

وقالت وهبة، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، إن سعادة المنزل تبدأ من الزوج، موضحة أن الرجل إذا أحسن معاملة زوجته سيجد شريكة حياة سعيدة يفتخر بها أمام الجميع، بينما تؤدي المعاملة السيئة إلى حياة مليئة بالنكد والخلافات والتوتر المستمر.

وأضافت الإعلامية، أن الزوجة تشبه الوردة، فإذا أهملها زوجها ذبلت وفقدت جمالها، أما إذا منحها الاهتمام والحب والرعاية، فإنها تزدهر وتمنح الحياة جمالًا واستقرارًا، مؤكدة أن كثيرًا من الزوجات يعانين مما وصفته بـ"الجفاف العاطفي" نتيجة غياب الاحتواء والمودة داخل العلاقة الزوجية.

وأوضحت أن بعض الرجال يتسببون في تحويل العلاقة الزوجية إلى بيئة سامة بسبب أسلوبهم القاسي أو السلبي، مشددة على أن تحسين العلاقة يبدأ من تصرفات بسيطة مثل الابتسامة، والاحتواء، والتعامل الطيب داخل المنزل.

وأكدت بسمة وهبة أن الرجل الذكي هو من يعرف كيف يدير بيته بحكمة ويخلق أجواء إيجابية داخل أسرته، لافتة إلى أن التعامل الجيد مع الزوجة ليس ضعفًا أو تنازلًا، بل هو مفتاح الاستقرار الأسري الحقيقي.

واستشهدت في حديثها بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضحة أن زوجاته وبناته اشتهرن بالحب والوفاء والحنان بسبب حسن معاملته وعدله ورحمته، معتبرة أن القدوة الحقيقية لأي زوج تكمن في أخلاق الرسول الكريم في التعامل مع أسرته.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح الحياة الزوجية يعتمد بشكل كبير على وعي الزوج بمسؤوليته، وأن الرجل الذي يمنح زوجته الحب والاحترام سيحصد أسرة أكثر تماسكًا وسعادة.