سكرتير مساعد كفر الشيخ الجديد يبحث موقف منظومة المتغيرات المكانية | صور

عقد اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة، وآليات التصدي الفوري للبناء المخالف وإزالته في المهد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، ومراجعة الإجراءات المتخذة حيال المعاينات الميدانية للمواقع التي شهدت تغيرات حديثة، مع التأكيد على فحص كل حالة على حدة، وسرعة التعامل معها لضمان إزالة أي تعديات دون تأخير.

وفي سياق متصل، أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن وكافة الأجهزة التنفيذية والإدارات المختصة، مع تكثيف المرور الميداني لرصد أي مخالفات على الطبيعة، والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيقًا لمستهدفات التنمية العمرانية.

شدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفات، مع الالتزام بالمعاينة والرد على نقاط المتغيرات الحديثة خلال 72 ساعة من تاريخ الرصد، موجهًا الإدارات الهندسية وفني التنظيم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ظهور أي مخالفة.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن منظومة المتغيرات المكانية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل اليومي، بما تسهم به في إحكام الرقابة على أعمال البناء، وتيسير إجراءات التراخيص للمواطنين، وإزالة المعوقات، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في منع البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم.