وزير الصناعة: إستراتيجية صناعية طموحة تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية صناعية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة.

وقال خالد هاشم، خلال تصريحات لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن الاستراتيجية تستهدف زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية لتصل إلى 100 مليار دولار، من خلال دعم الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وضع خريطة صناعية

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، عبر وضع خريطة صناعية واضحة تحدد الفرص الاستثمارية والاحتياجات ذات الأولوية في مختلف القطاعات الصناعية.