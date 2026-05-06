مؤسسة حملة كلنا نقدر تنتقد مقترح حزب النور بشأن الاحوال الشخصية

أثار مقترح حزب النور بشأن إعادة ترتيب مستحقي الحضانة حالة من الجدل المجتمعي، بعد ما تضمنه من وضع الأب في المرتبة السادسة ضمن قائمة المستحقين، وهو ما اعتبره كثيرون تراجعا لدور الأب داخل الأسرة، وإعادة إنتاج لأزمة غيابه عن حياة الأبناء في سنواتهم الأولى.



وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "اليوم هنا القاهرة"، علّقت نيني المغربي، مؤسسة حملة "كلنا نقدر"، على المقترح بانتقاد لاذع، قائلة: "الآباء بقوا آخر ناس بيتم ذكرهم.. فاضل نحط بواب العمارة وبعدين نفتكر الأب"، في إشارة ساخرة لما وصفته بتهميش دور الأب داخل منظومة الحضانة.



وأضافت أن هذا الترتيب لا يؤثر فقط على الحقوق القانونية، بل يمتد إلى العلاقة النفسية والإنسانية بين الأب وأبنائه، مؤكدة أن استمرار هذا النهج قد يخلق فجوة يصعب تعويضها لاحقًا.



وتساءلت خلال المداخلة: "هل الآباء آخر من يتم وضعهم في منظومة قانون الأحوال الشخصية؟"، مطالبة بإعادة النظر في ترتيب الحضانة بما يحقق توازنًا عادلًا بين الطرفين ويراعي مصلحة الطفل.