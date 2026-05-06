هيفاء وهبي تعود لجمهورها المصري بحفل «كامل العدد» وتتصدّر الترند | شاهد

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أمس، واحدة من أقوى حفلات الصيف، والتي شهدت عودتها القوية إلى الحفلات مرة أخرى في مصر بعد غياب لفترة، وسط حضور جماهيري رفع شعار “كامل العدد”.



وقدمت هيفاء خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، حيث تميزت الأجواء بالحماس والتفاعل الكبير منذ اللحظات الأولى لصعودها على المسرح.

وحرصت هيفاء على توجيه التحية للجمهور المصري، معبرة عن سعادتها بالعودة، حيث قالت: “مصر وحشتني جدا”، لتقابل كلماتها بترحيب كبير وهتافات حماسية من الحضور، في مشهد عكس قوة العلاقة بينها وبين جمهورها في مصر.



كما أبهرت الحضور بعدد من الاستعراضات المميزة في عرض فني متكامل جمع بين الغناء والاستعراض.



وحضرت هيفاء وهبي إلى الحفل بصحبة مدير أعمالها تامر عبد المنعم، الذي حرص على مرافقتها خلال تواجدها في مصر.



ويعد الحفل واحدا من أنجح حفلات الموسم، حيث تصدر اسم هيفاء وهبي الترند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول عدد كبير من مقاطع الفيديو والصور من الحفل، التي عكست حجم النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته في أولى حفلاتها بمصر بعد فترة من الغياب.