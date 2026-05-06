شاهيناز: أحب العمل خارج الصندوق ورأي الجمهور يهمني دائمًا | فيديو

أكدت المطربة شاهيناز حرصها الدائم على تقديم أعمال فنية مختلفة، مشيرة إلى أنها تفضل دائمًا العمل خارج الصندوق والابتعاد عن النمط التقليدي في اختياراتها الغنائية.

وقالت شاهيناز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بآراء جمهورها، مؤكدة أن تفاعل الجمهور يمثل بالنسبة لها عنصرًا أساسيًا في تقييم نجاح أي عمل فني تقدمه.

وأوضحت شاهيناز أنها لا تقدم أي أغنية بشكل عشوائي، بل تحرص على اختيار أعمال تحمل طابعًا مميزًا ومختلفًا، يعكس رؤيتها الفنية ويواكب تطلعات جمهورها.

وتحدثت عن أغنيتها "الليلة شهيصة"، مؤكدة أنها أعجبت بها منذ اللحظة الأولى التي عُرضت عليها، معربة عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور.

نقلة نوعية في عالم الأغنية العربية

كما أشارت إلى أن كوكب الشرق أم كلثوم كان لها دور كبير في تغيير ذوق الجمهور وإحداث نقلة نوعية في عالم الأغنية العربية، من خلال أعمالها الخالدة التي لا تزال تؤثر حتى اليوم.