الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
10 شروط للمشاركة في أعمال لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، عن بدء تسجيل أسماء الراغبين في العمل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني ، بلجان النظام والمراقبة

شروط العمل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وأوضحت مديريات التربية والتعليم أنه يتم قبول الأعضاء الجدد الراغبين في العمل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 وفقا للشروط الآتية :

  •  ألا يكون محروماً من أعمال الامتحانات طبقاً للقرار الوزارى ( 113 ).
  •  ألا يكون تم مجازاته بخصم أكثر من خمسة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف الأمانة .
     
  •  ألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
  •  ألا يكون من العاملين التابعين لمديرية التربية التعليم.
  •   ألا يترتب على انتداب العضو تكليف المديرية أو الإدارة التعليمية بدل سفر. 
  •  بالنسبة للذين يعملون بالتعاقد أو المكافأة فإنه يشترط للعمل باللجنة أن يكون أمضى مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات في العمل.
  •  ألا يكون لديه أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة.
  •  ألا يقوم بالتدريس للطلاب المتقدمين في اللجنة .
  •  ألا يكون من الموجهين  المعلمين المشاركين في تقدير الدرجات بلجان تقدير الدرجات .
  •   أن يكون شارك في أعمال الكنترول بالمدرسة التي يعمل بها .
  •  يتم اعتماد استمارة خلو الموانع من جهة العمل التابع لها مع إرفاق عدد 1 صورة بطاقة الرقم القومي

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني في القاهرة والجيزة

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرة (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) تقرر أن يكون خلال الفترة من 4 إلى 11 يونيو

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني محافظة الجيزة (العامة – مهني – مكفوفين – صم): من الخميس 4 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026.

