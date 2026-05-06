هند الضاوي: حرب الإبادة مستمرة.. والمفكرون في إسرائيل يضللون الرأي العام

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، أن إسرائيل خدعت شعوب الغرب بزعم المظلومية التي تعرضت لها عقب الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن الشعوب العربية أصيلة تاريخيًا منذ آلاف السنين، بينما إسرائيل دولة محتلة وشعبها جاء من الخارج.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك كاتبة إسرائيلية تتحدث عن ضرورة التفرقة بين حكومة بنيامين نتنياهو والشعب الإسرائيلي، لكنها ترى أن نتنياهو وتحركاته وحروبه تحظى بقبول من الشعب الإسرائيلي والجيش والموساد، وهم من يمنحونه الشرعية للاستمرار في الحرب.

وشددت هند الضاوي على أن الحكومة وجيش الاحتلال وكل من يدافع عن الحروب يمثلون بوتقة واحدة، معتبرة أن بعض المفكرين داخل إسرائيل يزوّرون التاريخ ويستخدمون أمثلة في غير محلها لتلطيف الموقف الدولي تجاه إسرائيل، في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستمرار الضربات على الجنوب اللبناني.