محافظ الإسكندرية: ضبط 11 طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ/ جمال عمار مدير المديرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري، حملات مكبرة استهدفت المنشآت الغذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع مصنعات اللحوم، حيث تبين حيازتها كميات كبيرة من اللحوم ومشتقاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتهية الصلاحية، وبدون بيانات، ويظهر عليها تغير واضح في الخواص الطبيعية.

كما كشفت أعمال التفتيش عن استخدام خامات فاسدة وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، في مخالفة صريحة للقوانين، وبما يمثل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.

وقد تم الضبط والتحفظ على كمية كبيرة من مصنعات اللحوم تشمل 3600 كجم لحوم مفرومة وهمبورجر و250 كجم سجق و2000 كجم قوانص دواجن منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 4400 كجم نتر دهون بها تغير في الخواص الطبيعية و80 كجم بسطرمة و1300 كجم أمعاء بقري متغيرة في الخواص الطبيعية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط المخالفات.