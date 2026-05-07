قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن اعتراضه هدفا جويا مشبوها أطلق من جنوب لبنان
مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل
سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض
فضل الصلاة في جوف الليل.. أسرار قيام الليل وأعظم الأوقات لاستجابة الدعاء
متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24
تنسيق الجامعات 2026.. رابط التقديم لجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد
على متنها 20 رافال.. حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» تتجه إلى البحر الأحمر
ليلة الحسم.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
موندومو: أزمة مستحقاتي مع الزمالك انتهت وأتمنى تتويجه بالدوري والكونفدرالية
لرفضها الزواج منه.. سقوط عاطل هدد ربة منزل وأرسل صورا خاصة بها لزوجها
تصعيد محتمل.. ترامب يلوّح بالخيار العسكري مع اقتراب نهاية مهلة الاتفاق مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: ضبط 11 طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي

ضبط لحوم فاسدة بالاسكندرية
ضبط لحوم فاسدة بالاسكندرية
أحمد بسيوني

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ/ جمال عمار مدير المديرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري، حملات مكبرة استهدفت المنشآت الغذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع مصنعات اللحوم، حيث تبين حيازتها كميات كبيرة من اللحوم ومشتقاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتهية الصلاحية، وبدون بيانات، ويظهر عليها تغير واضح في الخواص الطبيعية.

كما كشفت أعمال التفتيش عن استخدام خامات فاسدة وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، في مخالفة صريحة للقوانين، وبما يمثل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.

وقد تم الضبط والتحفظ على كمية كبيرة من مصنعات اللحوم  تشمل 3600 كجم لحوم مفرومة وهمبورجر و250 كجم سجق و2000 كجم قوانص دواجن منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 4400 كجم نتر دهون بها تغير في الخواص الطبيعية و80 كجم بسطرمة و1300 كجم أمعاء بقري متغيرة في الخواص الطبيعية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط المخالفات.

الاسكندرية تموين لحوم فاسدة غير صالحة مصنعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

ترشيحاتنا

منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه" بتركيا

تنسيق مصري إماراتي بمنتدى إسطنبول لتوحيد الرؤى قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

سفارة كوريا

سفارة جمهورية كوريا في مصر تأسر الحواس المصرية بفعاليات K-Food

مونوريل شرق النيل

إقبال كبير من المواطنين على مونوريل شرق النيل تزامنا مع تشغيل مرحلته الأولى

بالصور

لاستعادة الصوت والإثارة.. فورمولا 1 تعلن عن عودة محركات V8 أخيرا

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

مش كل حاجة تتحكي.. نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد