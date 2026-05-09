تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا يختلف عليها أحد، لكن كثيرًا من السيدات يواجهن مشكلة في تحضيرها داخل المنزل، فإما تخرج ناشفة أو مكتومة أو لا تمتلك القوام “المرمل” الشهير الموجود في المحلات.

والسر الحقيقي وراء البسبوسة الناجحة لا يتعلق فقط بالمقادير، بل بطريقة الخلط والتسوية واختيار المكونات الصحيحة التي تمنحها القوام الذهبي الطري والمذاق الغني، للشيف حميدة عثمان.

مكونات البسبوسة المرملة

2 كوب سميد بسبوسة

كوب إلا ربع سكر

كوب زبادي

نصف كوب سمنة مذابة

2 ملعقة كبيرة جوز هند

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة فانيليا

شربات بارد

وللتزيين يمكن استخدام اللوز أو الفستق أو جوز الهند حسب الرغبة.

سر البسبوسة المرملة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

السر الأول والأهم هو عدم العجن أو التقليب الزائد.

فالبسبوسة تحتاج إلى خلط خفيف فقط حتى تتشرب المكونات، لأن كثرة التقليب تجعلها مكتومة وثقيلة.

كما أن استخدام السمنة يعطي قوامًا رمليًا وطعمًا غنيًا أفضل من الزيت وحده.

ويفضل أيضًا ترك الخليط يرتاح لمدة 10 دقائق قبل دخوله الفرن حتى يتشرب السميد السوائل جيدًا.

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات

في بولة كبيرة يوضع السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر، ثم تضاف السمنة المذابة وتقلب المكونات بخفة.

بعد ذلك يضاف الزبادي والفانيليا مع التقليب الهادئ حتى يتجانس الخليط فقط دون مبالغة.

تدهن الصينية بالسمنة ثم يوزع الخليط بالتساوي دون ضغط قوي.

ويمكن تزيين الوجه بالمكسرات حسب الرغبة.

أهم خطوة لنجاح البسبوسة

يجب أن يكون الفرن ساخنًا مسبقًا قبل إدخال الصينية، لأن الحرارة الثابتة تساعد على نضج البسبوسة بشكل متساوٍ.

وتخبز على درجة حرارة متوسطة حوالي 180 درجة حتى يصبح الوجه ذهبي اللون.

وفي آخر دقيقتين يمكن تشغيل الشواية بحذر للحصول على اللون الذهبي الشهي.

سر الشربات الصحيح

الشربات أو القطر من أهم أسرار نجاح البسبوسة.

مكونات الشربات

2 كوب سكر

كوب ونصف ماء

عصرة ليمون

فانيليا أو ماء ورد حسب الرغبة

ويترك الخليط يغلي من 7 إلى 10 دقائق فقط حتى لا يصبح ثقيلًا جدًا.

والقاعدة الذهبية هي:

البسبوسة ساخنة

الشربات بارد

وهذا يمنحها القوام الطري دون أن تصبح معجنة أو مبللة أكثر من اللازم.

لماذا تفشل البسبوسة أحيانًا؟

هناك أخطاء شائعة تؤدي إلى فشل البسبوسة، منها:

استخدام كمية دقيق كبيرة

التقليب الزائد

كثرة السوائل

فرن حرارته مرتفعة جدًا

إضافة الشربات الساخن على البسبوسة الساخنة

كل هذه الأخطاء تجعل القوام غير مرمل أو يؤدي إلى جفاف البسبوسة.

إضافات تجعل الطعم مثل المحلات

بعض محلات الحلويات تضيف لمسات بسيطة تمنح البسبوسة طعمًا غنيًا، مثل:

ملعقة عسل

قشطة خفيفة على الوجه

جوز هند إضافي

رشة فانيليا قوية

سمنة بلدي

كما يمكن عمل طبقة قشطة في المنتصف للحصول على بسبوسة فاخرة تشبه الجاهزة.

كيف تحفظين البسبوسة طرية؟

للحفاظ على طراوة البسبوسة لأطول وقت:

تغطى جيدًا بعد أن تبرد

تحفظ في مكان معتدل

لا تترك مكشوفة حتى لا تجف

كما يمكن تسخين قطعة بسيطة قبل التقديم للحصول على طعم ألذ.

أفضل وقت لتقديم البسبوسة

تقدم البسبوسة عادة باردة أو بدرجة حرارة الغرفة مع الشاي أو القهوة، وتعتبر من الحلويات المثالية في العزومات والمناسبات.