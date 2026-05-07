عبدالجليل: ضغط المباريات يهدد الزمالك أمام اتحاد العاصمة

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق الزمالك سيواجه ضغطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتباطه بعدة مباريات مهمة، سواء في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أو في الدوري الممتاز.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": إن الزمالك سيكون مضغوطًا في المباريات القادمة نتيجة خوض مباراتين في نهائي الكونفدرالية، إلى جانب مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق يعانون من إجهاد بدني، رغم اقتراب الموسم من نهايته.

وأضاف أن الفريق بحاجة إلى الاعتماد على أسلوب دفاعي قوي في مواجهة اتحاد العاصمة، مطالبًا باللعب بخمسة مدافعين، في ظل غياب لاعبي الارتكاز الدفاعي. واقترح تشكيلًا يضم: محمود حمدي "الونش"، ومحمد إسماعيل، وحسام عبدالمجيد، إلى جانب بنتايج ومحمد إبراهيم، مع وجود محمد شحاتة وعبدالله السعيد في وسط الملعب، وأحد الثلاثي أحمد ربيع أو محمد السيد، بينما يقود الهجوم كل من عدي الدباغ وناصر منسي.

وشدد عبدالجليل على أهمية بداية المباراة بحذر، مؤكدًا أن أول 15 دقيقة ستكون حاسمة لامتصاص حماس جماهير اتحاد العاصمة، مع ضرورة التأمين الدفاعي الجيد، لافتًا إلى أن الفريق الجزائري يشعر بالرهبة من مواجهة الزمالك، نظرًا لتاريخ النادي الكبير.

وعن اختياراته لحراسة مرمى منتخب مصر في كأس العالم قال:" محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، والمهدي سليمان".