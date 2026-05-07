الجنيه الذهب يقترب من 56 ألفا.. قفزة جديدة مع صعود عالمي و105 جنيهات زيادة في عيار 21

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية والمحلية خلال تعاملات اليوم، مدعومة بتزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية.

وجاء هذا الصعود وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على حركة المعادن النفيسة.



قفزة قوية في الذهب عالميًا



ارتفع سعر الذهب عالميًا ليسجل نحو 4695 دولارًا للأوقية، مقارنة بنحو 4544 دولارًا خلال الفترة السابقة، بزيادة بلغت حوالي 141 دولارًا للأوقية.



ويعكس هذا الارتفاع استمرار توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، في ظل التقلبات الجيوسياسية والضغوط على الدولار الأمريكي.



ارتفاع الأسعار محليًا في مصر



وعلى الصعيد المحلي، واصلت أسعار الذهب في مصر صعودها خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6985 جنيهًا، مقابل 6880 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء الماضي، بزيادة بلغت نحو 105 جنيهات.

ويأتي هذا الارتفاع بالتوازي مع التحركات العالمية في أسعار المعدن الأصفر.



أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية



• سعر الذهب عيار 24: نحو 7983 جنيهًا للجرام.

• سعر الذهب عيار 21: نحو 6985 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا).

• سعر الذهب عيار 18: نحو 5987 جنيهًا للجرام.

• سعر الجنيه الذهب: نحو 55,880 جنيهًا.



استمرار التذبذب مع

تحركات الأسواق العالمية



وتشير تحركات السوق إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباطه المباشر بتطورات المفاوضات الجيوسياسية، وتحركات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى قرارات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

ويترقب المستثمرون مزيدًا من المؤشرات الاقتصادية العالمية التي قد تحدد اتجاهات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.