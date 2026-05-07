قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تهدّد إيران بهذا الأمر .. والسبب مضيق هرمز
طلاب النقل بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى
قبل الجولة الأخيرة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
بعد افتتاحه.. خريطة أسعار تذاكر ومحطات مونوريل شرق النيل
روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا
20 صورة ترصد انتظام الإختبارات العملية لمادة التربية الرياضية في المدارس
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-5-2026 أمام الجنيه المصري
ضوابط تصحيح ما تنشره المؤسسات الصحفية والإعلامية من معلومات خاطئة بالقانون
نداء هام من هيئة الملاحة البحرية الإيرانية للسفن المارة بمضيق هرمز
بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟
ترامب يرضخ .. وقف مشروع الحرية بعد إغلاق المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الأمريكية
تشغيل المرحلة الأولى.. شاهد إقبال المواطنين على استقلال مونوريل شرق النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب يقترب من 56 ألفا.. قفزة جديدة مع صعود عالمي و105 جنيهات زيادة في عيار 21

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية والمحلية خلال تعاملات اليوم، مدعومة بتزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية.
وجاء هذا الصعود وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على حركة المعادن النفيسة.
 

قفزة قوية في الذهب عالميًا
 

ارتفع سعر الذهب عالميًا ليسجل نحو 4695 دولارًا للأوقية، مقارنة بنحو 4544 دولارًا خلال الفترة السابقة، بزيادة بلغت حوالي 141 دولارًا للأوقية.
 

ويعكس هذا الارتفاع استمرار توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، في ظل التقلبات الجيوسياسية والضغوط على الدولار الأمريكي.
 

ارتفاع الأسعار محليًا في مصر
 

وعلى الصعيد المحلي، واصلت أسعار الذهب في مصر صعودها خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6985 جنيهًا، مقابل 6880 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء الماضي، بزيادة بلغت نحو 105 جنيهات.
ويأتي هذا الارتفاع بالتوازي مع التحركات العالمية في أسعار المعدن الأصفر.
 

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية
 

• سعر الذهب عيار 24: نحو 7983 جنيهًا للجرام.
• سعر الذهب عيار 21: نحو 6985 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا).
• سعر الذهب عيار 18: نحو 5987 جنيهًا للجرام.
• سعر الجنيه الذهب: نحو 55,880 جنيهًا.
 

استمرار التذبذب مع 

تحركات الأسواق العالمية
 

وتشير تحركات السوق إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباطه المباشر بتطورات المفاوضات الجيوسياسية، وتحركات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى قرارات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.
ويترقب المستثمرون مزيدًا من المؤشرات الاقتصادية العالمية التي قد تحدد اتجاهات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

الجنيه الذهب اسعار الذهب الذهب فى مصر سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الخميس 7 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل 6990 جنيهًا

الاتصالات

القومي للاتصالات: تحريك بعض الباقات جاء بعد دراسة طويلة

الولادات القيصرية

الصحة: الدولة تبدأ تنفيذ خطوات فعلية لخفض الولادات القيصرية غير المبررة

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد