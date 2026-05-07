الملكة رانيا تستعرض أناقتها في أحدث ظهور .. شاهد

شاركت الملكة رانيا، زوجة ولي العهد الأردني متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وعلقت الملكة رانيا على الصور قائلة: "من العشاء الخيري لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالأمس، الحمد لله على عشرين سنة من الأمان لآلاف الشباب بدعم من أهل الخير في أردن الخير، شكراً لكم."

إطلالة الملكة رانيا

جذبت الملكة رانيا الأنظار حول أناقتها، حيث ارتدت بنطلون لامع باللون الذهبي مع توب و بليزر بنفس اللون مما منحها إطلالة مختلفة.

انتعلت الملكة رانيا حذاءً أنيقًا ذا كعب عالي باللون الذهبي مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، بدت الملكة رانيا بتسريحة شعر جذابة، واختارت مكياجًا مميزًا مُرتكزًا على الألوان الترابية المُتناسقة مع لون بشرتها.



