بالشورت الجينز.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنسجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

إطلالة لقاء الخميسي

تألقت لقاء الخميسي في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت شورت جينز غامق ونسقت معه بلوزة ذا اكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت لقاء الخميسي حذاء صيفي مسطح باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات ونالت صورها إعجاب متابعهيا على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، بدت لقاء الخميسي بشعرها المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة التي كشفت عن جمالها.