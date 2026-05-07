محافظات

محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية بالقوصية

محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية بالقوصية
محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية بالقوصية
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، سير العمل بالقافلة الطبية المجانية الشاملة بمركز الرعاية الصحية الأولية بقرية بني قره التابعة لمركز القوصية، والتي تُنفذ خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، ضمن جهود الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحقيق مستهدفات التنمية البشرية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور محمد مصطفى إسماعيل، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومنسق القوافل الطبية والمجتمع المدني بمجلس الوزراء، وماهر وحيد، مدير القوافل الطبية بمؤسسة بنك الشفاء المصري، أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، والدكتور محمد هاشم محمد مدير الإدارة الصحية بالقوصية، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وشهدت القافلة إقبالًا واسعًا من المواطنين، حيث قدمت خدماتها في عدد من التخصصات الحيوية، من بينها الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة. وأسفرت أعمال اليوم الثالث عن توقيع الكشف الطبي على 1160 حالة من أهالي القرية والقرى المجاورة، مع تحويل 53 حالة لإجراء تدخلات جراحية وفحوصات متقدمة.

حيث حرص محافظ أسيوط على المرور على مختلف عيادات القافلة، إلى جانب الصيدلية وأقسام المبادرات الرئاسية، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة وتوافر الأدوية وإجراء التحاليل والأشعة بالمجان.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى آراء المواطنين المترددين على القافلة، الذين أشادوا بمستوى الخدمة الطبية وتنوع التخصصات المتاحة دون مقابل، مؤكدين أهمية استمرار تلك القوافل في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار دعم المحافظة لتنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمختلف المراكز والقرى، مشيدًا بدور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومؤسسة بنك الشفاء في تقديم خدمات صحية متميزة، وموجهًا الشكر للأطقم الطبية والتمريضية وكافة المشاركين في تنظيم القافلة.

كما شدد المحافظ على توفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح القوافل، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية.

