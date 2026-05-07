طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة لتوطين الصناعات المرتبطة بالأزمات العالمية

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن مدى وجود خطة حكومية شاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأزمات العالمية، خاصة في قطاعات الغذاء والدواء والطاقة ، موضحاً أن الأزمات الدولية المتلاحقة، سواء الأزمات الجيوسياسية أو الاقتصادية أو الصحية، كشفت عن هشاشة الاعتماد على الخارج في توفير السلع الحيوية، وهو ما يفرض ضرورة التحرك العاجل نحو تعميق التصنيع المحلي في هذه القطاعات لضمان الأمن القومي الغذائي والدوائي والطاقة.

وتساءل “عمار” عن طبيعة الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتوطين هذه الصناعات، وما إذا كانت هناك خريطة واضحة تحدد أولويات التصنيع المحلي في كل قطاع، خاصة فيما يتعلق بالمدخلات الأساسية مثل الحبوب والزيوت، والمستلزمات الدوائية والمواد الخام، ومكونات مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة مطالباً ببيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومدى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذه الصناعات، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة لجذب الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطينها داخل السوق المصرية.

وأشار النائب حسن عمار إلى أهمية وجود تكامل بين السياسات الزراعية والصناعية والطاقوية، بما يضمن استدامة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي، وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية متسائلاً عن دور البحث العلمي في دعم هذا التوجه، ومدى الاستفادة من المراكز البحثية والجامعات في تطوير حلول محلية مبتكرة تسهم في تعميق هذه الصناعات.

وأكد “عمار” أن توطين الصناعات المرتبطة بالأزمات العالمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود مطالباً الحكومة بتوضيح خطتها الزمنية لتوطين الصناعات الحيوية في مجالات الغذاء والدواء والطاقة، وآليات التنفيذ والمتابعة، مع ضرورة إعلان مؤشرات قياس الأداء لضمان تحقيق نتائج ملموسة، بما يدعم الأمن القومي ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في مصر.