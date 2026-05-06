قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد المنعم إمام يتقدم بتعديل قانون المالية العامة لضبط الدين الحكومي
الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: ذعر إسرائيلي من مناورة بدر 2026.. وتل أبيب تدرك قوة الجيش المصري
الصناعة: مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات صناعية بحلول 2030
لأول مرة.. هند صبري وبناتها ضيوف معكم منى الشاذلي
نيابة الإسماعيلية تستمع إلى أقوال صاحبة أول بلاغ في قضية تبرعات البلوجر دنيا فؤاد
موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية
تقرير: إسرائيل تستبعد عودة الضربات الأمريكية على إيران وسط حسابات سياسية معقدة
البحرية المغربية تشارك في البحث عن الجنديين الأمريكيين المفقودين
نبيه بري: عراقجي أكد لنا أن لبنان جزء من أي اتفاق بين واشنطن وطهران
مدبولي لـ"صدى البلد": إنشاء أول مصنع لإنتاج المادة الخام للأدوية لكسر الاحتكار العالمي
النيابة تحقق مع البلوجر دنيا فؤاد حول جمع تبرعات لعلاج السرطان بالإسماعيلية
حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب غياب 59 طبيبًا و27 من التمريض بمستشفى دار السلام بسوهاج

النائب عبد اللطيف أبو الشيخ
النائب عبد اللطيف أبو الشيخ

تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ عضو مجلس النواب  بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجّه إلى وزير الصحة، بشأن ما تم رصده خلال زيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى دار السلام المركزي، وذلك بحضور ممثلي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، ومنهم أبو السعود حافظ نائب رئيس المدينة، وعادل إسماعيل.

قصور في مستوى الانضباط داخل المستشفى

وأوضح النائب أن الزيارة كشفت عن حالة من التسيب الإداري والقصور الواضح في مستوى الانضباط داخل المستشفى، بما يهدد انتظام الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ويؤثر بصورة مباشرة على صحة المرضى وكرامتهم.

وأشار إلى أنه تم رصد غياب 59 طبيبًا من تخصصات مختلفة، و27 من هيئة التمريض، و8 إداريين خلال مواعيد العمل الرسمية، فضلًا عن وجود توقيعات لبعض الأطباء بدفاتر الحضور والانصراف رغم عدم تواجدهم الفعلي بالمستشفى وقت المرور، بما يثير شبهة التلاعب في سجلات الحضور.

عدم التزام عدد من الأطباء والعاملين بالمواعيد الرسمية

كما تبين عدم التزام عدد من الأطباء والعاملين بالمواعيد الرسمية، حيث حضر بعضهم بعد بدء أعمال الفحص الميداني، في مشهد يعكس ضعف الرقابة وغياب الانضباط الإداري داخل المستشفى.

ولفت إلى عدم التزام بعض الأطباء والعاملين بالزي الرسمي داخل المستشفيات الحكومية، فضلًا عن رصد عمال يرتدون الجلباب داخل الأقسام أثناء العمل، بما لا يتناسب مع طبيعة المنشآت الطبية وقواعد الانضباط والمظهر الحضاري الواجب.

وكشف طلب الإحاطة عن وجود عجز في بعض المستلزمات والأدوية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي، وعلى رأسها محلول الملح، وعقارا “ريكيومور” بتركيز 4000 وحدة دولية و”إيبوتين” بتركيز 4000 وحدة دولية، مع عدم صرف الكميات المستحقة كاملة للمرضى، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على المدى البعيد.

كما تم رصد شكاوى متكررة من تأخر بعض طلبات الإسعاف، إلى جانب تدني مستوى التجهيزات بقسم الأطفال، حيث تبين أن الأسرة والمراتب قديمة ومتهالكة، ولا ترتقي للاستخدام الآدمي، بما يمثل انتقاصًا من كرامة المرضى والمترددين على القسم.

وأضاف النائب أنه خلال محاولة إثبات هذه الوقائع، لوحظ عدم تعاون من بعض المسؤولين بالقسم، ورفض إثبات بعض الملاحظات بالشكل المطلوب تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الصحية، واستدعاء مسؤولي وزارة الصحة والسكان للتحقيق في تلك الوقائع، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإعادة الانضباط الإداري والطبي داخل المستشفى، وتوفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، حفاظًا على صحة وكرامة المواطنين

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ترشيحاتنا

فيروسات هانتا

فيروس هانتا يثير العالم.. كيف تحمى نفسك منه

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

بالصور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بالكاجوال

ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد