طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة لإعادة تأهيل العمالة في ظل التحولات الاقتصادية

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، بشأن ما تشهده سوق العمل المصرية من تحولات متسارعة نتيجة التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يهدد شريحة كبيرة من العمالة التقليدية بفقدان وظائفها أو تراجع فرصها في الاستمرار بسوق العمل ، موضحاً أن العديد من المهن باتت مهددة بالاندثار، في ظل تغير أنماط الإنتاج والخدمات، وهو ما يستدعي ضرورة وجود خطة حكومية واضحة لإعادة تأهيل وتدريب العمالة المتضررة، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل الحديثة، ويضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وتساءل “أمين” عن مدى امتلاك الحكومة لخطة شاملة ومعلنة لإعادة تأهيل العمالة المهددة، وما هي البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها حاليًا، ومدى كفايتها لتغطية احتياجات السوق، وكذلك طبيعة الشراكات القائمة مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتأهيل العمالة بمهارات المستقبل مطالباً ببيان حجم التمويل المخصص لهذه البرامج، وآليات استهداف الفئات الأكثر تضررًا، خاصة في القطاعات التي تشهد تحولات جذرية، فضلًا عن مدى وجود قاعدة بيانات دقيقة لرصد المهن المهددة وتحديد أولويات التدخل.

وأكد النائب أشرف أمين أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية عدم ترك أي فئة من العمالة دون دعم أو تأهيل في ظل التحديات الراهنة.

وطالب الحكومة بتوضيح خطتها الزمنية لإعادة تأهيل العمالة المهددة، وآليات تنفيذها ومتابعتها، مع ضرورة الالتزام بالشفافية في عرض النتائج، بما يسهم في حماية حقوق العمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات العالمية.