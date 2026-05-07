جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله.. آخر التطورات في بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس تنفيذ عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت شقة سكنية في منطقة حارة حريك، وفق ما ذكر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أحمد سنجاب. العملية تم تنفيذها عبر إطلاق 3 صواريخ أسفرت عن تدمير عدة طوابق في المبنى، وهي الغارة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

قائد قوة الرضوان في حزب الله المستهدف

رغم إعلان الجيش الإسرائيلي أن العملية استهدفت قائد قوات الرضوان أحمد بلوط، لم يصدر حزب الله أي تأكيد رسمي حتى الآن.

وأشار المراسل إلى أن الحزب أبقى أسماء قياداته وتحركاتهم سرية خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد استهداف قادته خلال الحرب الأخيرة عام 2024.

خلفية العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله

يُذكر أن هذه الغارة تأتي في سياق العمليات الكبرى التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله، حيث استُهدفت قيادات وحدة الرضوان وعدد من كبار المسؤولين في مراحل سابقة، ما دفع الحزب إلى اتخاذ إجراءات سرية لحماية قياداته والتحكم في معلومات تحركاتهم.