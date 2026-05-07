الأنبا أثناسيوس يترأس الاجتماع الدوري لكهنة قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية

عقد كهنة كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر، اجتماعهم الدوري بكنيسة السيدة العذراء بالمليحة، بحضور نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس القطاع.

صلاة القداس الإلهي

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها نيافته عن "قيامة السيد المسيح وقيامتنا نحن"، كما شهد الاجتماع مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة ووضع خطة عمل لها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة للعمل الرعوي والخدمي بكنائس القطاع، وحرص الآباء الكهنة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الخدمة والاهتمام باحتياجات أبناء الكنيسة خلال المرحلة المقبلة.