الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خلال لقاء مع وزير الطيران.. وفد SITA: مصر تمتلك فرصا واعدة لبناء نموذج متقدم في تشغيل المطارات الذكية

نورهان خفاجي

التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بوفد من شركة «SITA» العالمية برئاسة Selim Bouri، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا بالشركة، وهى إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتخصصة في صناعة النقل الجوي، لبحث سبل تطوير نظم التشغيل وتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة وذلك بحضور الملاح سامح فوزى رئيس سلطه الطيران المدنى والمهندس سيد الوكيل مدير عام البنيه الاساسيه وتأمين المعلومات بالوزارة.

مستقبل السفر وتكنولوجيا تشغيل المطارات

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية بمختلف القطاعات، وضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير منظومة التشغيل بالمطارات المصرية بما يواكب أحدث النظم العالمية.

وخلال اللقاء، استعرض وفد الشركة أحدث الاتجاهات العالمية فى مستقبل السفر وتكنولوجيا تشغيل المطارات في ظل التوجه العالمي نحو التشغيل الذكي القائم على التكامل الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة العمليات التشغيلية بالمطارات وتسهيل تجربه المسافر وجعلها اكثر راحة ورفاهية.

وتناول اللقاء عددًا من الحلول التقنية المتقدمة، شملت أنظمة التشغيل الذكية، وتبادل البيانات اللحظية، وتقنيات الهوية البيومترية والسفر غير التلامسي، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، وأنظمة الإدارة المتكاملة للمطارات (TAM).

رفع كفاءة منظومة تشغيل المطارات المصرية 

كما  تناول العرض  الإتجاهات العالمية لإنشاء منظومات تشغيل موحدة تربط بين المطارات وشركات الطيران والجهات ذات الصلة عبر منصات رقمية متكاملة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التشغيل.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطتها للتحول الرقمي وتحديث نظم التشغيل بالمطارات المصرية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وفق المعايير العالمية، بما يعزز تنافسية قطاع الطيران المصري؛ مضيفًا بأن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق الحلول الرقمية الحديثة، مع تعظيم الإستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء التشغيلي، مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات.

وأشار الحفني إلى أن التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الطيران، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعه النقل الجوى  ويعزز استدامة التشغيل.

ومن جانبه، أشاد Selim Bouri بما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وما تشهده المطارات من خطوات جادة نحو تحديث بنيتها التشغيلية والرقمية، مؤكدًا حرص شركة «SITA» على تعزيز التعاون مع وزارة الطيران المدني وتقديم حلول مبتكرة تدعم خطط التحول الرقمي؛ مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لبناء نموذج إقليمي متقدم في تشغيل المطارات الذكية خلال المرحلة المقبلة.

