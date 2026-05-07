تحليق كثيف للمسيرات الإسرائيلية فوق بيروت وتواصل الغارات في الجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن التحليق الكثيف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية شهدته العاصمة بيروت وأجواء الضاحية الجنوبية على ارتفاع منخفض، بعد استهداف الضاحية مساء أمس، حيث ضربت غارات إسرائيلية ثلاثية مبنى في حارة حريك، ما أدى إلى انهيار عدة طوابق، لأول مرة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 17 أبريل الماضي.

استهداف قائد قوة الرضوان وحزب الله يلتزم الصمت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات استهدفت قائد قوة الرضوان، وحدة العمليات الخاصة التابعة لحزب الله، إلا أن الحزب لم يصدر أي تأكيد أو نفي حتى الآن، مما يزيد من حالة الترقب في الداخل اللبناني.