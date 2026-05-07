نائبة بـ خارجية النواب: لقاء الرئيسين السيسي وبن زايد يعكس قوة التحالف المصري الإماراتي

أكدت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الزيارة الأخوية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقاءه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين القاهرة وأبوظبي، وتؤكد وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وقالت النائبة هبة غالى إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون العربي القائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة تجاه قضايا الأمن القومي العربي، مشيدة بحرص القيادة السياسية في البلدين على استمرار التنسيق والتشاور الدائم بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويحافظ على استقرار المنطقة.

وأضافت "غالي" أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات ورفضها التام لأي اعتداءات تمس سيادتها، يعكس ثوابت السياسة المصرية الداعمة لأمن واستقرار الدول العربية، ويؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن اللقاء بين الزعيمين حمل رسائل سياسية مهمة للمجتمع الدولي، أبرزها ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لاحتواء الأزمات الإقليمية، ورفض أية ممارسات من شأنها زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما أشادت النائبة بمناقشات الرئيسين حول تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مؤكدة أن الشراكة المصرية الإماراتية تشهد تطورًا غير مسبوق في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على خطط التنمية والاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني في البلدين.

واختتمت النائبة هبة غالي تصريحاتها بالتأكيد على أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، وترسخ دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار العربي.