تعاون جديد بين محمد رمضان والمغني الألباني Noizy في Brown Skin Girl

روج الفنان محمد رمضان، لأغنيته الجديدة Brown Skin Girl، التي يتعاون خلالها مع المغني الألباني Noizy، ومن المقرر طرحها مساء اليوم عبر منصات الاستماع.

وأوضح محمد رمضان، أنه كشف عن جزء من كلمات أغنيته الجديدة، للمشتركين في خدمة المحتوى الحصري فقط، في قناته، حيث كتب عبر إنستجرام: أغنية Brown Skin Girl الليلة، نزلت للمشتركين جزء بسيط من كلماتها.

وكان رمضان أطلق مؤخرًا خدمة اشتراك مدفوع عبر إنستجرام، بقيمة 1000 جنيه شهريًا، مع إتاحة فترة تجربة مجانية لمدة 14 يومًا، في خطوة تهدف لتقديم محتوى حصري لجمهوره.

وفي سياق آخر، أعلن محمد رمضان عن تحضيراته لتأسيس جمعية خيرية باسم جمعية MR1 الخيرية، موضحًا أنها ستكون دولية لخدمة المحتاجين في مصر والوطن العربي وأفريقيا.

