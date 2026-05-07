الصين تصدر حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ بحق وزيري دفاع سابقين بتهم فساد

أصدرت محكمة صينية حكماً بالإعدام مع وقف التنفيذ بحق وزيرين دفاع سابقين، بعد إدانتهم في قضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ، وذلك ضمن حملة موسعة تقودها بكين لمكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة والجيش.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الصينية عن رويترز، فإن الحكم يأتي في إطار تشديد السلطات الصينية إجراءاتها ضد قضايا الفساد التي تستهدف كبار المسؤولين، خاصة داخل المؤسسة العسكرية، في محاولة لتعزيز الانضباط ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات مالية وإدارية.

وتُعد هذه الخطوة جزءا من حملة أوسع تشنها الحكومة الصينية خلال السنوات الأخيرة، بهدف تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وترسيخ قواعد الشفافية والمساءلة.