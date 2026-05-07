خالد الجندي: الغزل العاطفي حاضر في قصائد مدح الرسول ولا يتعارض مع القيم

أكد الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحكم على الفنان الراحل هاني شاكر يجب أن يكون من خلال ما قدمه من كلمات، موضحًا أنها تدور في إطار الغزل العاطفي، وهو لون أصيل من تراث العرب وليس خروجًا عن القيم.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن الغزل العاطفي يُعد أحد دواوين العرب التي عُرفت منذ القدم، وكان حاضرًا حتى في عصور الصحابة، مؤكدًا أنه لون أدبي راقٍ لا يمكن اعتباره انحرافًا كما يروج البعض.

قصائد المدح النبوي لا تتعارض مع القيم

وأضاف أن المفاجأة التي قد لا يعلمها كثيرون، أن العديد من قصائد المدح النبوي كانت تبدأ بالغزل، مستشهدًا بقصيدة "بانت سعاد" للشاعر كعب بن زهير، والتي استهلها بالتغزل قبل مدح النبي، وكذلك قصائد كبار الشعراء مثل أحمد شوقي في "ريم على القاع"، وقصيدة البردة للإمام البوصيري، التي تضمنت مقدمات وجدانية وغزلية قبل الانتقال إلى المدح.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب جزء أصيل من البناء الأدبي العربي، ولا يصح اقتطاعه من سياقه للحكم عليه بشكل سطحي، مؤكدًا أن من يهاجم هذا اللون إنما يفتقد فهم طبيعة التراث.

وفي سياق متصل، انتقد الجندي ما وصفه بـ"التدين المنكوس"، موضحًا أن هناك من يرفض حتى الدعاء للمتوفى، ويُظهر حساسية مفرطة تجاه الرحمة والمغفرة، رغم أن الدين الإسلامي قائم في جوهره على الرحمة.

وشدد على أن النصوص الدينية تؤكد أن الحب والرحمة أساس العلاقة مع الله، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم"، مؤكدًا أن من ينكر هذه المعاني إنما يعكس قسوة في القلب وخللًا في الفهم.

وأضاف أن التاريخ الأدبي الإسلامي مليء بنماذج تؤكد حضور العاطفة والغزل حتى في أرقى أشكال المدح، لافتًا إلى أن البوصيري نفسه عبّر عن مشاعره الإنسانية في مطلع قصيدته بقوله: "أمن تذكر جيران بذي سلمى..."، مؤكدًا أن ذلك لم يُنقص من قدر القصيدة أو مكانتها.

وشدد على أن الخلط بين الدين الصحيح والتدين المتشدد يسبب بلبلة لدى الناس، مشددًا على ضرورة فهم الدين في صورته الرحيمة التي تدعو إلى الحب والتسامح، بعيدًا عن القسوة والتضييق.