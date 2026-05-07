عصام عجاج: الرجل يحتاج 20 عامًا ليصل للمكاسب التي حصلت عليها المرأة بالقوانين

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن الرجل يجب أن تكون له مظلة تحميه، وأن إنشاء مجلس قومي للرجل يهدف إلى حماية حقوقه، مشيرًا إلى أن الرجل منذ عام 2000 يتعرض للظلم ويتم ضربه على القفا، وأن هذا المجلس لن يسبب مشكلات بل سيكون سبب في حل المشكلات.

وأضاف عصام عجاج، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن حق الرجل ضائع، بقانون الأحوال الشخصية الحالي، وأن الدستور لا يميز بين فئة وأخرى، فهناك مجلس قومي للطفولة، ومجلس قومي للمرأة، ولذلك يجب أن يكون هناك مجلس قومي للرجل.

ولفت إلى أنه في حال عدم الموافقة على إنشاء مجلس قومي للرجل، يمكن إلغاء جميع المجالس القائمة وإنشاء مجلس قومي للأسرة، مؤكدًا أن حقوق المرأة لن تضيع كما يعتقد البعض.

الرجل يحتاج 20 عامًا ليصل لـ المكاسب التي حصلت عليها المرأة في القوانين

وأشار إلى أن القوانين الحالية تحمي المرأة بشكل كبير، وأن هناك حقوقًا عديدة مُنحت لها، بينما يحتاج الرجل إلى سنوات طويلة للحصول على حقوق مماثلة للمرأة قد تصل هذه السنوات لـ 20 عامًا.