فرحة عارمة.. لحظات مؤثرة داخل مطار القاهرة الدولي قبل سفر الحجاج لأداء الفريضة | صور

ارتسمت الفرحة على وجوه حجاج بيت الله الحرام داخل صالات مطار القاهرة الدولي، تزامنًا مع بدء رحلات السفر إلى الأراضي المقدسة، حيث علت الدعوات والتكبيرات بين الحجاج وأسرهم قبل الصعود إلى الطائرات المتجهة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالمشاعر والدموع والزغاريد.

وبدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تفويج حجاج القرعة إلى مكة المكرمة.

وأعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، اكتمال الاستعدادات الخاصة بتنظيم حج القرعة لهذا العام، مؤكدا أن الاستعدادات جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم تجهيز حزمة من الخدمات المتميزة التي تُقدم لأول مرة لحجاج القرعة، تشمل رعاية خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تطوير منظومة الإقامة والنقل وشحن الحقائب، وزيادة عدد العيادات الطبية، بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن.

وأوضح أن إجمالي عدد الحجاج هذا العام يبلغ نحو 24 ألفاً و525 حاجاً من بعثة القرعة، وقرابة 12 ألفاً من بعثة التضامن، و40 ألفاً من بعثة السياحة، مشدداً على التنسيق الكامل بين البعثات الثلاث لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

وفيما يتعلق بتطوير خدمات الإقامة، أشار إلى نجاح البعثة في حجز مقار مميزة بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يتيح للحجاج أداء الصلوات بالحرمين الشريفين بسهولة، كما تم التعاقد على 16 فندقاً بمكة في منطقتي إبراهيم الخليل وأجياد، بحد أقصى 800 متر من الحرم، إضافة إلى 4 فنادق بالمدينة المنورة تطل على المسجد النبوي.