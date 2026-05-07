خلاف على طلب مشروبات ينتهي باحتجاز وضرب صاحب مقهى بالقاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإحتجاز آخر وتقييده وتصويره إبان ترهيبه بمقص حديدى والتعدى عليه بالضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (صاحب مقهى – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبسؤاله أقر أنه حال عمله بالمقهى حدث خلاف بينه وبين القائم على النشر على طلب المشروبات، عقب ذلك قام الأخير بإستدراجه للشقة محل سكنه وإحتجازه وتقييده وتصويره إبان تعديه عليه بالضرب.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة)، وبحوزته (المقص الحديدى "الظاهر بمقطع الفيديو")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتصويرها ونشرها بمواقع التواصل الإجتماعى فى إطار الخلافات بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



