برلمانية: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية

أكدت الدكتورة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاؤه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتعكس مستوى متقدماً من التنسيق السياسي والاقتصادي المشترك.

العلاقات المصرية الإماراتية

وأوضحت - في تصريح اليوم - أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً فريداً في العلاقات العربية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث يشهد التعاون بين البلدين تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، سواء على مستوى الاستثمارات أو المشروعات التنموية أو التنسيق السياسي تجاه قضايا المنطقة.

وشددت على أن مصر تؤكد دوماً دعمها الكامل واللامحدود لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصها على أمنها واستقرارها باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشيرة إلى أن المواقف المصرية تجاه الأشقاء في الخليج تنطلق من ثوابت تاريخية لا تتغير.

علاقات راسخة بين مصر والإمارات

وأضافت أن الزيارة تمثل أبلغ رد على محاولات زرع الفتنة وبث الفرقة بين مصر وأشقائها العرب، مؤكدة أن هذه المحاولات لن تنجح في النيل من متانة العلاقات الراسخة التي تجمع مصر بدول المنطقة، وعلى رأسها دولة الإمارات، والتي تقوم على أسس من الثقة والتفاهم والمصير المشترك.

واختتمت بأن ما تشهده العلاقات بين القاهرة وأبوظبي من تنسيق مستمر يعكس إدراكاً مشتركاً لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، ويؤكد أهمية توحيد الصف العربي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لمواجهة الأزمات الإقليمية ودعم الاستقرار والتنمية