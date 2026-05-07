برلمان

نائب بخارجية الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد تحالفًا استراتيجيًا ورؤية عربية موحدة لمواجهة التحديات

مجلس الشيوخ

أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الزيارة الأخوية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقاؤه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تجاوزت مرحلة التعاون التقليدي إلى مستوى التحالف القائم على وحدة الرؤية والمصير المشترك.

مواجهة أزمات المنطقة 

وقال البري، في بيان له، إن الاستقبال الحافل للرئيس السيسي في أبوظبي، واللقاء الودي بين القيادتين، يحملان رسائل سياسية بالغة الأهمية في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، أبرزها أن القاهرة وأبوظبي تقفان في صف واحد لمواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة العربية.

ما يمس الإمارات يمس مصر

وأوضح أن تأكيد الرئيس السيسي على أن "ما يمس الإمارات يمس مصر" يجسد ثوابت السياسة المصرية تجاه الأشقاء العرب، ويعكس التزام الدولة المصرية بالدفاع عن الأمن القومي العربي، ورفض أي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد استقرارها، مع التمسك في الوقت نفسه بخيار الحلول السياسية والدبلوماسية لتفادي اتساع نطاق الأزمات في المنطقة.

وأضاف النائب مجدي البري أن اللقاء بين الرئيسين لم يقتصر على الجوانب السياسية والأمنية فقط، بل امتد ليشمل بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعكس إدراك القيادتين لأهمية التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا عربيًا ناجحًا للتعاون القائم على الثقة والاحترام والرؤية المشتركة، موضحًا أن التنسيق المستمر بين البلدين كان له دور محوري في دعم استقرار المنطقة والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة مخاطر الفوضى والإرهاب.

وأكد البري أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التعاون في القطاعات الحديثة، وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين البلدين، لافتًا إلى أن استمرار التنسيق بين القاهرة وأبوظبي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الزيارة تعكس مكانة مصر الإقليمية وثقلها السياسي، وتؤكد في الوقت نفسه حرص القيادة السياسية على تعزيز الشراكات العربية الفاعلة بما يخدم مصالح الشعوب ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

