ضبط سائق توك توك اعتدى على سيدة بالضرب وأتلف سيارتها بمدينة نصر

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بالقاهرة والاصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها والتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لاعتراضها على ذلك.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر من (إحدى السيدات) بتضررها من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بدائرة القسم والاصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها والتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث "إصابتها بكدمات وجروح" حال اعتراضها على ذلك.



أمكن ضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها سائق “مصاب بكدمات وجروح بالوجه” مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أنكر قيامه بالتعدى على الشاكية.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.