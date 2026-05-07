خالد الجندي: هاني شاكر الفنان الوحيد الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الفنان الراحل هاني شاكر كان شخصية استثنائية في الوسط الفني، مشيرًا إلى أن من عرفه عن قرب يدرك جيدًا مدى التزامه بالقيم الأخلاقية وحرصه الدائم على عدم الإضرار بالمجتمع أو الإسهام في نشر أي مظاهر سلبية.

حالة نادرة في الوسط الفني

وأوضح الجندي خلال حلقة من برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر قناة dmc، أن هاني شاكر كان حالة نادرة في الوسط الفني، واصفًا إياه بأنه “الفنان الوحيد الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر”، مؤكدًا أنه لمس ذلك بنفسه خلال فترة تولي شاكر رئاسة نقابة المهن الموسيقية.

الإسفاف الفني وأغاني المهرجانات

وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت مواجهة قوية ضد ما وصفه بالإسفاف الفني وأغاني المهرجانات، معتبرًا أن هاني شاكر خاض معركة شديدة من أجل الحفاظ على الذوق العام، وهي المعركة التي انتهت بتقديمه الاستقالة.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وأضاف الجندي أنه دعم هاني شاكر علنًا في تلك المرحلة، وطالبه بالاستمرار في موقفه، مؤكدًا أن ما قام به كان تجسيدًا عمليًا لقيم دينية وأخلاقية تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

التدين المنكوس

وفي سياق آخر، انتقد الجندي بعض المظاهر التي وصفها بـ“التدين المنكوس”، موضحًا أن هناك من يبالغ في التشدد إلى حد رفض الدعاء للمتوفى، وهو ما اعتبره فهمًا خاطئًا للدين.

أبسط القيم الإنسانية والدينية

وأكد أن الدعاء بالرحمة والمغفرة من أبسط القيم الإنسانية والدينية، إلا أن بعض الممارسات تعكس سوء فهم لجوهر الدين وروحه القائمة على الرحمة والاعتدال.