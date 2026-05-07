محمد مصطفى شردي: بدء عزاء هاني شاكر بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال برنامج "الحياة اليوم" إن مراسم عزاء الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، تُقام اليوم بمسجد أبو شقة في منطقة الشيخ زايد، على أن تبدأ عقب صلاة المغرب مباشرة.

وأضاف “شردي”، أن هناك استعدادات مكثفة داخل المسجد لاستقبال المعزين، مع توقعات بحضور واسع من محبي الفنان الراحل وعدد من نجوم الوسط الفني، تقديرًا لمكانته الفنية ومسيرته الطويلة.

واختتم بالإشارة إلى تقديم التعازي لأسرة الفنان الراحل وجمهوره في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للساحة الغنائية العربية.