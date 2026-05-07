مصطفى بكري: الشرق الأوسط على صفيح ساخن وتصعيد “تحت السيطرة” بين واشنطن وطهران

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة بالغة الحساسية، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن المشهد الإقليمي يتجه نحو مزيد من التعقيد دون الوصول إلى مواجهة شاملة حتى الآن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التحركات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز،لم تعد تقتصر على حماية الملاحة، بل أصبحت جزءًا من صراع نفوذ مع طهران، في حين تسعى إيران لإثبات قدرتها على كسر معادلات الهيمنة.

تشابك الأزمات وتزايد التوترات

وتابع أن المنطقة تعيش حالة «تصعيد تحت السيطرة»، لكن خطر الانفجار لا يزال قائمًا في ظل تشابك الأزمات وتزايد التوترات.