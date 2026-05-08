مزرعة برسيق السمكية تسجل ٦٦ طنًا من الأسماك في أحدث أعمال الصيد

تواصل مزرعة برسيق السمكية، التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تحقيق معدلات إنتاج متميزة ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة المزارع وزيادة الإنتاج السمكي، بما يسهم في دعم السوق المحلي وتوفير الأسماك بجودة عالية.

وأسفرت أحدث أعمال الصيد بالمزرعة عن إنتاج إجمالي بلغ نحو ٦٦ طنًا من الأسماك المتنوعة، حيث تم حصاد ٣٦ طنًا من مساحة ٩ أفدنة، إلى جانب ٣٠ طنًا من مساحة ٨ أفدنة، وذلك في إطار منظومة تشغيل تعتمد على الالتزام ببرامج التغذية والرعاية، والمتابعة اليومية الدقيقة للأحواض السمكية، وتطبيق أحدث الأساليب الفنية في الاستزراع.

نجاح سياسات التطوير:

وفي هذا السياق، أكد السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، أن ما تحقق بمزرعة برسيق يُجسد نجاح سياسات التطوير التي ينفذها الجهاز داخل المزارع السمكية، والتي ترتكز على رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وأشار إلى أن الجهاز يمضي في تطبيق نماذج إنتاجية متطورة تسهم في زيادة المعروض من الأسماك وتحسين جودة المنتج، بما يواكب متطلبات السوق المحلي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن النتائج المحققة تعكس التزامًا واضحًا بتطبيق المعايير الفنية الحديثة في إدارة المزارع، بدءًا من إعداد الأحواض مرورًا ببرامج التغذية والرعاية، وصولًا إلى المتابعة الدقيقة لمؤشرات جودة المياه، مؤكدًا أن هذا النهج العلمي يسهم في تحقيق استقرار الإنتاج ورفع كفاءته.

كما أكد المهندس شعبان أبو السعيد "مدير مزرعة برسيق السمكية"، أن ما تم تحقيقه من إنتاج جاء نتيجة التنسيق المستمر بين فرق العمل والالتزام الكامل بتنفيذ الخطط التشغيلية، إلى جانب الاعتماد على الممارسات الحديثة في إدارة الأحواض السمكية، وهو ما انعكس على تحقيق إنتاجية متميزة، مع الاستمرار في العمل على تطوير الأداء وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وتُعد مزرعة برسيق السمكية من المزارع الرائدة التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تسهم بدور محوري في دعم منظومة الإنتاج السمكي وتوفير الأسماك للسوق المحلي، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.