قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي
ثابت عند 52.5 جنيهًا.. آخر تحديث لأقل سعر دولار ..اليوم
بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية
إيران: هاجمنا سفن البحرية الأمريكية ردا على انتهاك وقف إطلاق النار
الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد زيارتين أخويتين ناجحتين للإمارات وعمان
إيران: أمريكا انتهكت وقف إطلاق النار وسنرد بقوة
خطة الزمالك لحل أزمة القيد والحصول على الرخصة الإفريقية
أجمل دعاء يوم الجمعة مكتوب.. مستجاب ويحمل الخير والسكينة
الصحة ترد على شائعات إلغاء وجبات الفريق الطبي بالمستشفيات لترشيد النفقات
خلافات أسرية.. ضبط طرفي مشاجرة عين شمس
آخر تحديث لعيار 18.. الأوسط يسجل 6012 جنيهًا.. اعرف بقية الأعيرة بكام
بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مزرعة برسيق السمكية تسجل ٦٦ طنًا من الأسماك في أحدث أعمال الصيد

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
أخبار البد

تواصل مزرعة برسيق السمكية، التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تحقيق معدلات إنتاج متميزة ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة المزارع وزيادة الإنتاج السمكي، بما يسهم في دعم السوق المحلي وتوفير الأسماك بجودة عالية.

وأسفرت أحدث أعمال الصيد بالمزرعة عن إنتاج إجمالي بلغ نحو ٦٦ طنًا من الأسماك المتنوعة، حيث تم حصاد ٣٦ طنًا من مساحة ٩ أفدنة، إلى جانب ٣٠ طنًا من مساحة ٨ أفدنة، وذلك في إطار منظومة تشغيل تعتمد على الالتزام ببرامج التغذية والرعاية، والمتابعة اليومية الدقيقة للأحواض السمكية، وتطبيق أحدث الأساليب الفنية في الاستزراع.

نجاح سياسات التطوير:

وفي هذا السياق، أكد السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، أن ما تحقق بمزرعة برسيق يُجسد نجاح سياسات التطوير التي ينفذها الجهاز داخل المزارع السمكية، والتي ترتكز على رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وأشار إلى أن الجهاز يمضي في تطبيق نماذج إنتاجية متطورة تسهم في زيادة المعروض من الأسماك وتحسين جودة المنتج، بما يواكب متطلبات السوق المحلي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن النتائج المحققة تعكس التزامًا واضحًا بتطبيق المعايير الفنية الحديثة في إدارة المزارع، بدءًا من إعداد الأحواض مرورًا ببرامج التغذية والرعاية، وصولًا إلى المتابعة الدقيقة لمؤشرات جودة المياه، مؤكدًا أن هذا النهج العلمي يسهم في تحقيق استقرار الإنتاج ورفع كفاءته.

كما أكد المهندس شعبان أبو السعيد "مدير مزرعة برسيق السمكية"، أن ما تم تحقيقه من إنتاج جاء نتيجة التنسيق المستمر بين فرق العمل والالتزام الكامل بتنفيذ الخطط التشغيلية، إلى جانب الاعتماد على الممارسات الحديثة في إدارة الأحواض السمكية، وهو ما انعكس على تحقيق إنتاجية متميزة، مع الاستمرار في العمل على تطوير الأداء وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وتُعد مزرعة برسيق السمكية من المزارع الرائدة التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تسهم بدور محوري في دعم منظومة الإنتاج السمكي وتوفير الأسماك للسوق المحلي، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. 

مزرعة برسيق السمكية حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية زيادة الإنتاج السمكي دعم السوق المحلي الأسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

الطقس في مصر

الأرصاد تُحذر من موجة حرارة تدريجية.. العظمى تصل لـ 40 درجة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

وكيل التعليم بالغربية

قرار عاجل من تعليم الغربية.. فتح تحقيق بواقعة اقتحام أبواب الرسمية للغات بالمحلة

ترشيحاتنا

الفنانة داليا مصطفى

داليا مصطفى من أمام المسجد النبوي: لا أعرف كيف جئت هنا

النجم التركي كيفانش تاتليتوغ..

شائعات تطارد كيفانش تاتليتوج.. ما حقيقة الأنباء المتداولة عن خيانته لزوجته؟

كارول سماحة تنعى هاني شاكر

كارول سماحة تنعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة: “الفقد كبير.. وكان فناناً وإنساناً راقياً”

بالصور

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

فيديو

إلهام شاهين ووائل جسار

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد