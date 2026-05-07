أزهري: اشتراط موافقة الزوجة على زواج الزوج من أخرى غير جائز شرعًا

أكد الشيخ مصطفى شلبي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن عقد الزواج قائم على الاستدامة وليس محددًا بمدة، موضحًا أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالزواج المؤقت أو الزواج التجريبي، وأن تحديد مدة 6 أشهر ثم منح حق فسخ العقد للزوجة يعد مخالفًا للدين.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن بعض المقترحات التي تُطرح بهدف تقليل نسب الطلاق قد تكون سببًا في زيادة المشكلات والأزمات الأسرية خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن مثل هذه التعديلات قد تؤدي إلى تفكك الأسرة، مشيرًا إلى أن اقتراح اشتراط موافقة الزوجة على زواج الزوج من أخرى غير جائز شرعًا، بحسب رأيه، وأن الزواج في الإسلام لم يُبنَ على مثل هذه الشروط.

وأشار إلى أن هذه التعديلات، من وجهة نظره، تمثل نوعًا من تقييد ما أباحه الشرع، مؤكدًا أن الزواج في الإسلام له ضوابط عامة دون شروط من هذا النوع.