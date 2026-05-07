برلماني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها

أشاد النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بحزمة المبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة المصرية لأبناء الوطن بالخارج، مؤكدًا أنها تمثل نقلة حقيقية في ربط المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم الأم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

المبادرات تعكس رؤية استراتيجية شاملة للقيادة السياسية

وأشار إلى أن المبادرات تعكس رؤية استراتيجية شاملة للقيادة السياسية في احتضان أبناء مصر بالخارج، وتحويلهم من مجرد مغتربين إلى شركاء تنمية فاعلين.

وأوضح إسلام التلواني، أن أن تنوع هذه المبادرات ما بين السكن، الاستثمار، التعليم، الصحة، الثقافة، والتأمين، يخلق منظومة متكاملة تلبي احتياجات كل فئات المصريين بالخارج، وتفتح أمامهم آفاقًا استثمارية ومعيشية آمنة في وطنهم.

ودعا عضو مجلس النواب، أبناء مصر بالخارج، لسرعة الاستفادة من هذه المبادرات، قائلًا: "الدولة فتحت كل الأبواب، سواء بيت أو استثمار زراعي، أو تأمين، وكذلك التعليم الأساسي والجامعي، وهذه الفرص جميعها بضمان الدولة".

إطلاق منصة إلكترونية موحدة تضم كافة المبادرات للتسجيل والمتابعة

وطالب إسلام التلواني، بتكثيف الحملات التعريفية بهذه المبادرات عبر السفارات والقنصليات والجاليات المصرية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة تضم كافة المبادرات للتسجيل والمتابعة، بما يضمن وصولها لكل مصري في أي دولة بالعالم.

وثمن عضو مجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية المستمرة، لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصريين بالخارج.