بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي للإمارات جسدت قوة التحالف بين البلدين

أكدت الإعلامية بسمة وهبة أهمية العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة عكست عمق الروابط والتنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية.

الثقة والمحبة والتفاهم المشترك

وأوضحت خلال تقديمها برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور، أن العلاقات القوية بين الدول تُبنى على الثقة والمحبة والتفاهم المشترك، مؤكدة أن زيارة الرئيس السيسي حملت رسائل واضحة بشأن قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

دعم استقرار المنطقة وتعزيز الاستثمارات

وأضافت أن اللقاءات بين الجانبين أكدت استمرار التعاون المشترك في دعم استقرار المنطقة وتعزيز الاستثمارات والتنسيق الاقتصادي، إلى جانب توحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية المهمة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات.

تصريحات الرئيس السيسي

وأشارت إلى تصريحات الرئيس السيسي التي شدد خلالها على تضامن مصر الكامل مع الإمارات في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على رفض أي اعتداءات تمس سيادة الدولة الإماراتية، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لاستقرار المنطقة.

زيارة الرئيس السيسي

كما تطرقت بسمة وهبة إلى زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عمان ولقائه مع هيثم بن طارق في العاصمة مسقط، مؤكدة أن هذه اللقاءات الأخوية تعكس استمرار التنسيق العربي والتفاهم المشترك حول القضايا المصيرية التي تشهدها المنطقة.