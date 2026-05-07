أمير الأدب والرقي| كلمات مؤثرة من حلمي عبدالباقي في وداع هاني شاكر

نعى الفنان حلمي عبدالباقي رحيل الفنان الكبير هاني شاكر، مؤكدًا أن الساحة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت قيمة فنية وإنسانية وأخلاقية نادرة.

وقال حلمي عبدالباقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن رحيل هاني شاكر أحزن الملايين، ليس فقط من محبيه أو زملائه، بل حتى من لم تجمعهم به معرفة مباشرة، لما كان يتمتع به من رقي وأخلاق وإنسانية جعلته قريبًا من الجميع.

وأضاف أن الفنان الراحل لم يكن مجرد مطرب كبير، بل كان نموذجًا للفنان الراقي صاحب الأخلاق الرفيعة، مشيرًا إلى أن الكلمات تعجز عن وصف مكانته وقيمته الفنية والإنسانية الكبيرة.

وأوضح حلمي عبدالباقي أن هاني شاكر كان يتمتع بصفات نادرة، حيث جمع بين الموهبة الكبيرة والاحترام والأدب والإنسانية، حتى أصبح “أميرًا للقلوب والأخلاق” قبل أن يكون أميرًا للغناء العربي.

وأشار إلى أنه تشرف بالعمل معه خلال فترة توليه مسؤولية لجنة الخدمات بالنقابة لعدة سنوات، مؤكدًا أنه لمس عن قرب حجم إنسانية الفنان الراحل وحرصه الدائم على دعم زملائه والوقوف بجانب المحتاجين منهم دون تردد.

وأكد حلمي عبدالباقي أن هاني شاكر كان دائم السؤال عن الفنانين والحرص على علاجهم ومساندتهم، وهو ما يعكس معدنه الإنساني الأصيل وأخلاقه الرفيعة التي ستظل محفورة في ذاكرة الوسط الفني وجمهوره الكبير.

