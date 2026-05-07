قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتشار فيديوهات «الفراخ الميتة».. ضبط وإعدام 3 أطنان دواجن نافقة قبل طرحها للمواطنين
توقيت حساس.. مكاسب خفية ورسائل حاسمة خلال زيارة الرئيس السيسي للإمارات
إسبانيا تستدعي نائب السفير الإسرائيلي على خلفية اعتقال ناشط من أسطول غزة
ذهبية جديدة لرفع الأثقال المصرية.. ورحمة أحمد ترفع رصيد الفراعنة إلى 9 ميداليات عالمية
انفجارات غامضة تهز إيران.. دوي قوي قرب بندر عباس وقشم يثير الذعر
إيران: تسع طائرات معادية تحلق فوق بندر عباس وقشم.. إسقاط طائرتين
مروان خوري يودع هاني شاكر بكلمات مؤثرة: الفنان لا يموت
أستون فيلا يتقدم على نوتنجهام فورست بهدف نظيف بالشوط الأول بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي
ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاجات في المرج بالقاهرة
مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة كريستال بالاس وشاختار بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي
«السواق مش لاقي بنزين والعمالة بتستلف».. عارفة عبدالرسول تستغيث بسبب أزمة الأجور في الوسط الفني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف نحيي ليلة الجمعة؟ اغتنم 3 أعمال تقربك إلى الله

قراءة القرآن
قراءة القرآن
إيمان طلعت

ليلة الجمعة، روي عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن يوم الجمعة «التمسُوا السَّاعةَ التي تُرجَى في يومِ الجمعةِ بعد صلاةِ العصرِ إلى غيبوبةِ الشمسِ» رواه الترمذي

كما يستحب الإكثار من الصلاة على النبي من سنن يوم الجمعة بما ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةً إِلَّا وَهِيَ تَبْلُغُهُ يَقُولُ له الْمَلَكُ: فُلَانٌ يُصَلِّي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا صَلَاةً ".

فعلى المسلم أن يستغل الوقت من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، بالإكثار من الصلاة على الحبيب، والإكثار من الاستغفار.


أعمال تقربك لله يوم الجمعة

يوم الجمعة من أفضل الأيام التي يتقرب فيها العبد إلى الله تعالى، ومن هذه الأعمال:

1- الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ». [أخرجه الحاكم]

2- قراءة سورة الكهف

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بين الجمُعَتَين» [أخرجه الحاكم وغيره]

3- الإكثار من الدعاء

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-» [متفق عليه]

فضل يوم الجمعة
خص الله تعالى يوم الجمعة بميزات كثيرة عن الديانات الأخرى ففيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، والدليل في الحديث الشريف أَضَلَّ اللَّهُ عَنْ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ، رواه مسلم، فلهذا اليوم فضل عظيم وكبير ، فيه ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله عز إلا واستجاب له.

سنة مهمة يوم الجمعة يغفل عنها الكثيرون وثوابها عظيم

من أهم سنن يوم الجمعة والتى يغفل عنها كثيرون هى قراءة سورة الكهف فهى من السنن المهجورة حيث روي الإمام الحاكم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ((من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ))، فيظل النور ما بين الجمعتين ومعنى يضئ لك من النور اى انك تكون موفقًا لما تفعل اى ان الله ييسر لك جميع أفعالك وتعان على طاعة الله وعلى الرزق الحلال وعلى المذاكرة وفى كل أمور حياتك فهو نور يجعله الله للعبد بسبب قراءة سورة الكهف.

وقراءة سورة الكهف تكون من طلوع فجر يوم الجمعة حتى غروب شمسها، فإذا إنشغل الإنسان عن قرأتها كاملة فله أن يقرأها على أجزاء ولكن الأهم أن لا يمر يوم الجمعة دون ان يقرأها، فإن غفل وتركها فيكون قد ترك ثواب عظيم وفضل كبير من الله.

كيف نحيي ليلة الجمعة الصلاة على النبي سنن يوم الجمعة أعمال تقربك لله يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

مقتل طفل في المنوفية

ضربه بالمقشة.. ضبط قاتل نجل زوجته في المنوفية

النادي الأهلي

مفاجأة في الأهلي.. اتجاه جديد للاعتماد على كوادر مصرية بدل الخبرات الأجنبية

ترشيحاتنا

سعر الذهب

ثابت عند 740 دينار .. الذهب في الكويت مستقر بالصاغة.. تفاصيل الأعيرة

سعر الذهب

ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في السعودية اليوم

وزيرا التخطيط والسياحة

وزير التخطيط: 16.7 مليار دولار إيرادات سياحية خلال العام المالي 2024/2025

بالصور

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

الأطعمة المدخنة ترفع خطر الإصابة بمرض مميت.. خبراء يحذرون

كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟
كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟
كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟

فيديو

إلهام شاهين ووائل جسار

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد