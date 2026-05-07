سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: جماعات دينية تشارك في وحدات خاصة بجيش الاحتلال

أكد عاطف سيد الأهل سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل أن بعض الجماعات الدينية شاركت بالفعل في الجيش الإسرائيلي من خلال وحدات خاصة، أبرزها كتيبة نتساح يهودا، التي ارتبط اسمها بانتقادات واتهامات تتعلق بالتعامل مع الفلسطينيين والانتهاكات الميدانية.

وقال عاطف سيد الأهل، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك وجود جماعات يهودية ترفض فكرة قيام إسرائيل من الأساس، وعلى رأسها ناطوري كارتا، التي ترى أن إقامة الدولة قبل ظهور «المسيّا» تتعارض مع التعاليم الدينية اليهودية.

اغتيال إسحاق رابين

وتابع أن المشهد السياسي في إسرائيل يشهد تصاعدًا ملحوظًا في نفوذ التيارات اليمينية والدينية المتشددة، مشيرا إلى أن هذا التحول بدأ يتعمق منذ اغتيال إسحاق رابين، حتى وصلت شخصيات يمينية إلى مواقع القيادة والسيطرة على مؤسسات الدولة.