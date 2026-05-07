تحذير عاجل من "المصل واللقاح" بشأن التقلبات الجوية

حذر الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، من التقلبات الجوية الحالية، مؤكدًا أن التغيرات السريعة بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة تمثل بيئة خصبة لانتشار العدوى الفيروسية، خاصة في الجهاز التنفسي، إلى جانب زيادة تأثير حبوب اللقاح والأتربة على مرضى الحساسية.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه التقلبات قد تؤدي إلى إصابة الكثيرين بنزلات برد وعدوى فيروسية، بينما يكون مرضى الحساسية والربو الأكثر تأثرًا نتيجة تهيج الشعب الهوائية والتعرض المستمر للمثيرات البيئية.

وشدد على ضرورة عدم التسرع في تغيير نمط الملابس أو الاعتماد على التكييفات بشكل مفرط، موضحًا أن ارتداء الملابس القطنية المتوسطة هو الخيار الأمثل خلال هذه الفترة، لتفادي التعرض لصدمة حرارية بين الجو الحار والبارد.

وأشار أمجد الحداد إلى أن الاستخدام الخاطئ للتكييف، خاصة ضبطه على درجات برودة منخفضة جدًا ثم الخروج مباشرة إلى حرارة مرتفعة، قد يؤدي إلى إجهاد للجهاز المناعي وزيادة فرص الإصابة بالفيروسات.

وأضاف أن المراوح تعد خيارًا أكثر أمانًا نسبيًا إذا كانت تعمل على تحريك الهواء بشكل معتدل دون توجيه مباشر، مقارنة بالتكييفات التي قد تسبب تغيرًا حادًا في درجة الحرارة داخل الجسم.

كما قدم مجموعة من النصائح لتعزيز المناعة خلال الفترة المقبلة، تشمل اتباع نظام غذائي متوازن قليل الدهون والسكريات وغني بفيتامين C عبر الخضروات والفواكه، مع الإكثار من السوائل والعصائر الطبيعية.

وأكد أهمية النوم الجيد لمدة لا تقل عن 7 ساعات يوميًا، وممارسة النشاط البدني الخفيف، إلى جانب الابتعاد عن التدخين والتوتر والانفعال، لما لهم من تأثير مباشر على كفاءة الجهاز المناعي.

واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة يساعد بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالعدوى التنفسية خلال فترات التقلبات الجوية.



