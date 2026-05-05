استخدام البخاخة .. المصل واللقاح تحذر من الأتربة والعدوى الفيروسية

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن مريض الحساسية يعاني من الأتربة وحبوب اللقاح، وانتشار العدوى الفيروسية، والتي تنشط مع تغيير الجو، وأن كل مواطن عليه الحفاظ على حرارة جسمه من خلال ارتداء ملابس مناسبة وتناول الوجبات الصحية المناسبة.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج: "قلبك مع جمال شعبان"، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن فصل الربيع تنتشر فيه الأمراض التنفسية، وكورونا بمتحوراتها.

مريض الحساسية

وحذر مريض الحساسية من التقلبات الجوية، وطالبه باستخدام البخاخة بصورة منتظمة، والحصول على قرص فيتامين خلال فصل الربيع بالكامل، وأن هذه الفترة تشهد ارتفاعًا في الأمراض التنفسية بسبب التقلبات الجوية.

وأشار إلى أنه لا توجد وجبة تسبب مرضًا، لكن هناك بعض المواطنين يعانون من بعض الأطعمة، لذلك يجب التوقف عن تناول ما يسبب لهم الحساسية، إلا أنه لا توجد وجبة تسبب أمراضًا بشكل عام.