عاطف سيد الأهل : جماعات متشددة في إسرائيل توظف «الهيكل» لتبرير التوسع والصراع

أكد عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن بعض الجماعات الدينية والسياسية داخل إسرائيل تتبنى رؤى عقائدية تعتبر التوسع الجغرافي وخوض الحروب جزءًا من مشروع ديني مرتبط بإقامة «الهيكل» وانتظار عودة المسيح وفق معتقداتهم.

وقال عاطف سيد الأهل، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الرواية الصهيونية تطرح فكرة بناء المسجد الأقصى فوق موقع الهيكل، مؤكدا أنه خلال السنوات الماضية شهدت تنفيذ حفريات وأنفاق أسفل القدس، بما في ذلك مناطق قريبة من المسجد الأقصى.

الفكر الصهيوني المتشدد

وتابع أن هذه التيارات تنظر إلى الصراع والتوسع باعتبارهما وسيلة لتحقيق أهداف دينية وسياسية، مؤكدًا أن قضية الهيكل تحتل مكانة محورية داخل الفكر الصهيوني المتشدد.