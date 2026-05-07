تنسيق جديد بين نقابة الأطباء والإعلام والصحة لتنظيم الظهور إعلاميًا

كشف الدكتور أبو بكر القاضي عن تنسيق يجري حاليًا بين نقابة الأطباء وكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الصحة والسكان لوضع قواعد تنظم ظهور الأطباء في البرامج التلفزيونية والمنصات الرقمية، في إطار مواجهة المعلومات الطبية غير الموثوقة وحماية المواطنين من المحتوى المضلل.

وقال القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شكل تاني عبر قناة صدى البلد2، أن النقابة تسعى إلى إلزام أي طبيب يظهر إعلاميًا بالحصول على تصريح أو موافقة مسبقة من النقابة، لضمان تقديم معلومات دقيقة تستند إلى أسس علمية سليمة.

وأشار إلى أن اللوائح المنظمة لهذا الأمر موجودة منذ سنوات، لكنها لم تكن مطبقة بصورة حاسمة، مؤكدًا ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالتأكد من التخصص الحقيقي للضيف الطبي قبل ظهوره للجمهور.

تمثل خطرًا على الصحة العامة

وأضاف أن انتشار النصائح الطبية العشوائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فرض ضرورة التحرك لوضع آليات رقابية واضحة، بحيث يقتصر الحديث في الشأن الطبي على المتخصصين المؤهلين فقط، بما يحافظ على وعي المواطنين ويمنع تداول معلومات قد تمثل خطرًا على الصحة العامة